“Brave and beautiful”, le anticipazioni: la verità viene sempre a galla

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’11 al 15 aprile su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.45) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Brave and beautiful"

Tahsin (Tamer Levent), chiede a Sühan (Tuba Büyüküstün) di mantenere la promessa e di divorziare da Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ). Hulya (Zeynep Kızıltan) mostra a Korhan (Erkan Avcı) un video in cui sua moglie si mette la pancia finta. Cahide (Sezin Akbaşoğulları) prova a a convincerlo che ora aspetta davvero un bambino, ma Korhan, sconvolto, la manda via. Intanto Riza (Yiğit Özşener) si presenta a casa di Cesur e si offre di lavorare nella tenuta in cambio di ospitalità. I due hanno una discussione e, mentre Riza sta per andarsene, scorge un cecchino fra gli alberi e si getta su Cesur evitando che venga colpito. Sϋhan viene a sapere che qualcuno ha cercato di uccidere Cesur e si precipita a vedere come sta. I due si incontrano la sera per discutere delle condizioni del divorzio, ma Cesur ribadisce che non ha alcuna intenzione di divorziare. Intanto Cesur tende una trappola a Riza scoprendo che l’attentato nei suoi confronti è stato architettato proprio da lui. Sühan va dal medico per una visita e scopre di essere incinta.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 6 all’8 aprile)

Cahide, scoperto di essere incinta, prepara un discorso da fare a Korhan sperando che le perdoni tutte le bugie che gli ha raccontato. Ma Hulya si presenta inaspettatamente a casa sua e quando viene a sapere che la donna non vuole più il suo bambino, corre subito in azienda da Korhan per rivelargli la verità, avendo registrato le conversazioni tra lei e Cahide. Nel frattempo l’azienda sta per essere lanciata sul mercato. Quindi, Cesur e Mihiriban vogliono convincere i cittadini di Korludag ad acquistarne le azioni.

Le anticipazioni dall’11 al 15 aprile