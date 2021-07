“Brave and Beautiful”, le anticipazioni: nozze-lampo per Tahsin

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 26 al 30 luglio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.45) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Brave and Beautiful"

Al matrimonio di Sirin (Irmak Örnek) e Kemal (Fırat Altunmeşe), Fugen (Tilbe Saran) accusa Thasin (Tamer Levent) di essere un assassino. Sϋhan (Tuba Büyüküstün) la giustifica con il padre dicendo che soffre di Alzheimer. Nel frattempo Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) scopre che Thasin ha avviato delle trattative con una grande azienda per la costruzione di alcuni grattacieli a Korludag. Korhan (Erkan Avci) invita Hulya (Zeynep Kiziltan) a trasferirsi a casa sua per seguire la gravidanza di Cahide (Sezin Akbaşoğulları) e la donna accetta, con disappunto di Cahide. Cesur, d’accordo anche con Banu (Gözde Türkpençe), compra le terre da tutti i proprietari vessati da Tahsin. Il giorno dell’assemblea generale della società, dove sarà deciso se la società verrà quotata in borsa, Bϋlent (Serkan Altunorak) vota contro e si allea con Tahsin, ma Korhan vota a favore e si schiera per la prima volta contro il padre. Tahsin, per ripicca, convoca il sindaco e sposa Adalet (Nihan Büyükağaç) in tutta fretta.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 19 al 23 luglio)

Sühan sospetta che Rifat e Cesur non siano sinceri e chiede alla polizia informazioni su Rifat. Intanto, Bülent sta indagando sulla proposta di Cesur di investire in borsa. Scopre così che è fra i soci delle imprese che devono fondersi e immagina che stia tentando di raggirarli. In realtà, la fusione avviene e l’unico a guadagnarci è Kemal, che si è fidato delle parole di Cesur. Quando poi il ragazzo annuncia di aver trovato nel suo terreno delle monete antiche, fa andare su tutte le furie Tahsin, pentito di avergli ceduto quella terra.

Le anticipazioni dal 26 al 30 luglio