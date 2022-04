“Brave and beautiful”, le anticipazioni: Riza sempre più diabolico

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 2 al 6 maggio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.45) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Brave and beautiful"

Durante una lite con Hülya (Zeynep Kızıltan), Cahide (Sezin Akbaşoğulları) cade dalle scale. Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) convince Șirin (Zeynep Kızıltan) a raccontargli cosa è successo con Riza (Yiğit Özşener). Cahide, dimessa dall’ospedale, va con Korhan (Erkan Avcı) nella loro nuova casa. Riza incontra Sühan (Tuba Büyüküstün) che vuole sapere come abbia ottenuto in regalo l’hotel. E lui le mostra il video della morte di Salih (Okday Korunan). Kemal (Fırat Altunmeşe), dopo aver origliato la conversazione tra Şirin e Cesur su ciò che Rıza avrebbe potuto fare a

Sühan, si precipita all’hotel per picchiare l’uomo, ma interviene Cesur a dividerli. Mihriban (Devrim Yakut) tiene un discorso per candidarsi come sindaco. Riza approfitta dell’occasione per informare i cittadini che Tahsin (Tamer Levent) gli ha regalato l’albergo per risarcirlo dei trent’anni trascorsi in prigione per colpa di Adalet (Nihan Büyükağaç); questo fa infuriare Tahsin. Sühan confessa a Cesur che il padre è gravemente malato.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 25 al 29 aprile)

Riza ricatta Salih e lo costringe a rubare il denaro dalla cassaforte di Tahsin. Intanto Reyhan sente che Tahsin dice a Sϋhan che è stato Salih ad uccidere Fϋgen e ha un malore. Tahsin riceve una nuova visita da Riza che gli chiede di cedergli l’hotel oppure confesserà che lui è l’assassino di Salih. Sühan si reca a casa del piccolo Alì, ma prima ancora che spieghi il motivo della sua visita la madre la caccia via. Cahide da canto suo non riesce a portare a termine il suo piano di ridare il bambino di Hülya a Turan.

Le anticipazioni dal 2 al 6 maggio