“Brave and beautiful”, le anticipazioni: sbocciano i fiori d’arancio

Il notiziario annuncia che una nave è affondata a causa di un incendio a bordo: tra i passeggeri c’era anche Riza (Yiğit Özşener). Ma Cesur non crede sia morto, perché il corpo non è stato ancora ritrovato. Mihriban (Devrim Yakut) intanto viene eletta sindaco di Korludag e Tahsin (Tamer Levent) propone di festeggiare alla tenuta. Cahide (Sezin Akbaşoğulları) suggerisce che potrebbe essere stato Bulent (Serkan Altunorak) ad avvelenare Sühan e l’uomo viene convocato in procura diventando il principale sospettato. Confessa di essere stato rapito da Riza per compiere il crimine, ma di essersi tirato indietro all’ultimo momento. Anche Hulya (Zeynep Kızıltan) ammette di essere stata rapita, ma non di avere messo il farmaco nella bottiglia di acqua di Sühan. Durante una perquisizione nella borsetta di Cahide viene trovato il flacone del farmaco. Cahide viene arrestata anche se proclama la sua innocenza. L’indagine sembra chiusa. Cesur e Sühan finalmente si sposano e il matrimonio viene celebrato da Mihriban.

Cesur è accecato dalla rabbia e vuole uccidere Riza. Però, una volta trovato, non riesce pensando alle conseguenze che il suo gesto comporterebbe. Così decide di mettere in guardia i cittadini di Korludag e dichiara pubblicamente che Riza è un assassino. Il procuratore scopre che i messaggi sul cellulare di Tahsin provengono da un telefono in possesso di Riza. Korhan è deciso a chiedere il divorzio e Cahide si rivolge a Tahsin per fargli cambiare idea e lui le offre il suo appoggio. Sühan viene dimessa dall’ospedale.

