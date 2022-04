“Brave and beautiful”, le anticipazioni: sulle tracce dell’assassino

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 25 al 29 aprile su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.45) Simona De Gregorio







Sühan (Tuba Büyüküstün), confessa a Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) di non aver abortito e gli chiede se sarebbe pronto a rinunciare alla sua vendetta per creare una famiglia con lei. Ma lui non risponde. Intanto, Cahide (Sezin Akbaşoğulları) è a casa di Korhan (Erkan Avcı) e cerca di ricucire il loro rapporto, con scarsi risultati. Mentre Hülya (Zeynep Kızıltan) tenta di sedurre Tahsin (Tamer Levent), ma anche lei ha poca fortuna. Tahsin va a trovare Adalet (Nihan Büyükağaç) in carcere e sopraggiunge Riza (Yiğit Özşener). Dopo una discussione piuttosto accesa, Tahsin e Adalet capiscono che Riza sta cercando di ottenere qualcosa da loro. Tahsin riceve un video in cui Salih (Okday Korunan) parla del piano per uccidere la madre di Cesur. Chiama immediatamente Salih e gli chiede un confronto. Ma, prima che si incontrino, la famiglia Korludağ riceve la notizia della morte di Salih e viene sottoposta a interrogatorio. Cesur si ricorda che quando la polizia ha trovato il cadavere di Salih sul suo furgone sotto le scarpe c’era un fiore. Grazie all’aiuto di Sühan riesce quindi a identificare il tipo di fiore e a stabilire dove cresce...

Sühan confessa a Şirin di aspettare un bambino da Cesur e, quando il marito lo viene a sapere, gli dice di aver abortito. Riza sorprede Șirin mentre sta frugando nella sua stanza. Ma lei scompare e viene ritrovata ferita alla testa. Cahide porta a Korhan il test del DNA che dimostra che il figlio che aspetta è suo. Ma lui non le crede. Cesur smaschera Riza e si convince che l’uomo farebbe di tutto per soldi. Tahsin comunica a Bülent di voler creare una nuova azienda e di volerlo come partner. In cambio, dovrà spiare Cesur e Korhan.

