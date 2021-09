“Brave and Beautiful”, le anticipazioni: Tahsin nei guai seri

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 6 al 10 settembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.45) Simona De Gregorio







D urante un controllo Chide (Sezin Akbaşoğulları) , scopre di essere incinta davvero. Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) riceve il risultato dell’autopsia: qualcuno ha sparato al padre, perciò cade l’ipotesi del suicidio. Hulya (Zeynep Kızıltan) va a trovare Cahide, capisce che qualcosa non va e le ricorda che non si libererà facilmente di lei. Şirin (Irmak Örnek) porta Fϋgen (Tilbe Saran) a fare un giro in auto. Scesa per spostare dei tronchi, si accorge che Fϋgen è scomparsa e vede la macchina di Tahsin (Tamer Levent) allontanarsi. Un mendicante ferma Tashin e gli porge un biglietto: deve recarsi alla vecchia fabbrica o Adalet (Nihan Büyükağaç) morirà. Accorso sul posto, trova quella che crede essere la moglie rinchiusa in una gabbia sospesa, ma qualcuno aziona il pulsante e la fa cadere nel vuoto. Riza (Yiğit Özşener), che si è costituito, incastra Tashin. Cesur va in carcere per incontrare Riza, testimone dell’omicidio del padre.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 30 agosto al 3 settembre)

Korhan incontra per caso Hulya al ristorante e cerca ancora una volta di sapere da lei la verità. Cahide avverte Hulya che la loro situazione sta precipitando, perciò la donna si presenta in procura per denunciare Korhan. Mutlu confessa davanti al procuratore escludendo così il coinvolgimento di Tahsin nella fuga di Riza. L’uomo viene così rilasciato Cesur chiede a Sühan di cercare in casa la parte mancante della lettera scritta da suo padre dicendole che sicuramente è stata nascosta dal fratello Korhan...

Le anticipazioni dal 6 al 10 settembre