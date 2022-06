“Brave and beautiful”, le anticipazioni: tra mille tragedie, una lieta notizia

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 6 al 10 giugno su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.20) Simona De Gregorio







Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) scopre che è stata Banu (Gözde Türkpençe) ad avvelenare Sϋhan (Tuba Büyüküstün). Messa alle strette, Banu confessa di essere stata lei, ma costretta da Riza (Yiğit Özşener), che ha rapito suo figlio. Cesur, con l’aiuto di Rifat (Müfit Kayacan), riesce a liberare Ömer (Aras Ongune). Riza si reca a casa di Cesur, uccide Korhan (Erkan Avcı) e poi rapisce Sühan. Ma la donna riesce a fuggire e a telefonare a Cesur. Riza, però, la intercetta e in un incidente Sühan resta ferita e finisce in coma. Riza viene internato in un ospedale psichiatrico ma, con l’aiuto di un infermiere, riesce a scappare. E mentre sta per lasciare il paese su una barca, Tahsin (Tamer Levent) lo raggiunge per compiere la sua vendetta. Intanto in ospedale, Sühan entra in travaglio ma i medici temono che potrebbe non sopravvivere al parto. La barca con Tahsin e Riza salta in aria davanti a Cesur incredulo. L’uomo corre poi in ospedale e scopre di essere diventato padre e che Sühan è uscita dal coma.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 30 maggio al 3 giugno)

Korhan scopre che il padre è scomparso da ore e dopo aver saputo la verità da Cesur va a cercarlo a casa di Mihriban. Hülya ammette di essere stata rapita, ma non di avere messo il farmaco nella bottiglia di acqua di Sühan. Fortunatamente Sϋhan si riprende, viene dimessa dall’ospedale e torna a casa. Mihriban viene eletta sindaco di Korludağ. Tahsin propone di festeggiare alla tenuta. Cahide è in carcere e quando Hülya va a trovarla le due donne hanno uno scontro e si accusano reciprocamente.

Le anticipazioni dal 6 al 10 giugno