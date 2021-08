“Brave and Beautiful”, le trame dal 16 al 20 agosto 2021

Suhan e Korhan corrono in ospedale dove credono di trovare il padre in fin di vita. Ma una volta arrivati scoprono che è morto Mithat, l'unico testimone in grado di rivelare a Cesur dettagli sul passato di suo padre. Per far dispetto ai novelli sposi, Tahsin fa tagliare luce e acqua alla tenuta Alemdaroglu. Cahide convince Korhan che è stato Cesur a provocare l'incidente di Suhan in sella a Carezza, per sembrare un eroe, e l'incendio nella sua tenuta, per entrare nelle grazie di Tahsin. Mihriban apprende dal padre di Banu la storia della famiglia di Cesur. Quando lei e Tahsin erano fidanzati, lui le aveva mostrato i dipinti di Hasan. Nonostante le proteste di Bulent, decide di testimoniare.