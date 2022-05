“Brave and Beautiful”, le trame dal 16 al 20 maggio 2022

Il Procuratore Serhat predispone una scorta di due poliziotti che seguirà ogni spostamento di Cesur. Grazie alla rivelazione di Bulent circa l'offerta segreta che la società farà per comprare un terreno, la nuova società di Tahsin vince il bando di gara con una differenza minima sull'offerta. Riza si reca alla tenuta per augurare pronta guarigione a Tahsin, ma evidentemente l'intento è quello di indispettirli, cosa che gli riesce così bene che viene cacciato malamente da padre e figlia. Kemal, dopo aver origliato la conversazione tra Sirin e Cesur su ciò che Riza aveva fatto alla ragazza e su ciò che avrebbe potuto fare a Suhan, furioso, si precipita all'hotel per picchiare l'uomo, ma interviene Cesur a dividerli. Anche grazie a Banu, Cesur ottiene un colloquio con il mendicante in cella, ma per ora riesce solo a insinuare nell'uomo il dubbio che Riza lo ha usato e che potrebbe persino ucciderlo, se fosse necessario. Tutti si preparano per la festa di Mihriban.