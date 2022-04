“Brave and Beautiful”, le trame dal 18 al 22 aprile 2022

Riza ha architettato l'intero piano, compreso il suo ferimento durante la sparatoria, convincendo tutti di aver salvato la vita a Cesur. Nel tribunale civile di Istanbul si svolge l'udienza di divorzio tra Suhan e Cesur: Suhan non si aspettava che Cesur dicesse di volere anche lui il divorzio.

Tra Korhan e Bulent va di male in peggio: Korhan è ancora convinto che lui e Cahide abbiano avuto una relazione e non gli da' modo di spiegarsi. Tahsin fa licenziare metà del personale della fabbrica. Cesur parla con gli operai ancora in servizio e cerca di convincerli a fare qualcosa prima che Tahsin licenzi anche loro.