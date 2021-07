“Brave and beautiful”, le trame dal 19 al 23 luglio 2021

Suhan sospetta che Rifat e Cesur non siano sinceri e chiede alla polizia informazioni su Rifat, così viene a sapere che l'uomo è un ex poliziotto e che è stato congedato con disonore per aver commesso un furto. Intanto, Bulent sta indagando sulla proposta di Cesur di investire in borsa e scopre che è fra i soci delle imprese che devono fondersi, quindi immagina che stia tentando di raggirarli. In realtà, la fusione poi avviene e l'unico a guadagnarci è Kemal, che si è fidato delle parole di Cesur. Nel frattempo, Salih ha ucciso Madre Belkis e Rifat scopre che la donna era la direttrice dell'orfanotrofio in cui è cresciuta Adalet. Scopre anche che il direttore precedente è stato trovato morto la stessa notte in cui è morto il padre di Cesur, notizia che fa sospettare Cesur che Madre Belkis non sia morta di morte naturale. Infine, alla festa di inaugurazione di casa sua, Cesur annuncia di aver trovato nel suo terreno delle monete antiche...