“Brave and Beautiful”, le trame dal 2 al 6 agosto 2021

Suhan dice al padre che l'ha delusa e che ora teme che le stia mentendo su tutto quello che ha fatto. Kemal, Cesur e Rifat cercano informazioni su Mithat e scoprono che è in combutta con Tahsin e il commissario Mehmet. Tahsin e Adalet decidono di partire per Capodanno e andare in Europa. Cahide riesce a convincere Korhan a far rimanere Hulya a casa loro. Più tardi, si riuniscono tutti per parlare di Turan e appare evidente che Cahide, Hulya e Bulent hanno paura di essere scoperti. Banu propone a Turan di difenderlo in modo da provare che non c'entra nulla con l'omicidio del dottore. Sirin scopre che Cesur ha raccontato la sua storia a Kemal e gli dice che Suhan le ha confessato di essere innamorata di Cesur. Mihriban scopre che i quadri appartengono alla famiglia Karahasanoglu.