“Brave and Beautiful”, le trame dal 2 al 6 maggio 2022

Cesur sorprende Riza nel suo studio e, insospettitosi, escogita un piano, insieme a Rifat e a un ragazzo di nome Orhan, per mettere alla prova la sua lealtà. Tahsin comunica a Bulent di voler creare una nuova azienda e gli dice di volerlo come partner. In cambio dovrà spiare Cesur e Korhan per lui.