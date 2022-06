“Brave and Beautiful”, le trame dal 20 al 24 giungo 2022

Tahsin rivela a Korhan il vero motivo per cui non è stato con lui un padre amorevole. Cesur, con l'aiuto di Rifat, riesce a liberare Omer e consegna il complice di Riza al procuratore. L'uomo accetta di collaborare con la polizia in cambio di uno sconto di pena. Suhan è stanca di recitare la commedia per non insospettire Riza.