“Brave and Beautiful”, le trame dal 23 al 27 maggio 2022

Mentre continuano le indagini sulla morte di Salih, Riza si introduce nell'ospedale dov'è ricoverato il mendicante e lo uccide, prima che Cesur riesca a parlarci. Poi, riceve la visita di Suhan che vuole sapere come abbia fatto a ottenere in regalo l'hotel Korludag. La donna è convinta che abbia in mano qualcosa per ricattare Tahsin e così le mostra il video della morte di Salih. Suhan sconvolta non sa cosa fare. Intanto, Cahide scopre che Bulent fa il doppio gioco e lo ricatta a sua volta. Tahsin propone a Turan di lavorare per lui per eliminare Riza, ma l'uomo rifiuta. Mentre Cesur ha in mente una contromossa e chiede a Rifat di poter utilizzare un magazzino vuoto che appartiene a un suo amico. Infine, Necla va a trovare Adalet in carcere e involontariamente le rivela che Tahsin ha un male incurabile.