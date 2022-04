“Brave and Beautiful”, le trame dal 25 al 29 aprile 2022

Tahsin, ignaro di essere ripreso dalla telecamera che Cesur ha nascosto nel suo salotto, ammette di aver inscenato il suicidio di Hasan Karahasanoglu per salvare Adalet dalla prigione. Cesur usa il video per ricattarlo e lo costringe a cedergli tutte le quote della società. Intanto Suhan dice a Cesur di essere incinta, ma quando viene a sapere quello che ha fatto a suo padre decide che per loro non può esserci alcun futuro. Poi, mentre lo affronta furibonda, ha un mancamento e viene portata in ospedale. Qui, Korhan apprende dal medico che la sorella è incinta e cerca di convincerla, senza successo, che Cesur ha il diritto di saperlo. Nel frattempo, Sirin si introduce nella stanza di Riza e trova la cartellina con le foto di Suhan. Poco dopo, Riza entra nella dependance e la vede nella sua camera. Hulya abbandona suo figlio nel giardino dei Korludag con un biglietto.