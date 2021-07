“Brave and beautiful”, le trame dal 26 al 30 luglio 2021

Adalet si è appena sposata con Tahsin e cerca di riconciliarsi con Suhan, molto scossa per questo matrimonio. Bulent scopre che Hulya ha detto a Turan che il figlio che aspetta è suo. Ora Turan vorrebbe altri soldi, così Cahide e Bülent decidono di sbarazzarsi di lui coinvolgendo anche Cesur nell'operazione. Grazie alle foto di famiglia che Sühan ha mostrato a Cesur, Rifat riesce a ritrovare uno dei vecchi amici di Hasan, Tahsin e Mithat. Rifat, accompagnato da Cesur, va a Istanbul per incontrarlo. Quello che i due non sanno è che Mithat è un informatore di Tahsin. Mihriban incarica un'esperta d'arte di scoprire chi ha venduto uno dei quadri che le aveva mostrato Tahsin.