“Brave and Beautiful”, le trame dal 27 al 30 giugno 2022

Tahsin mette fuori gioco Cesur e resta solo con Riza per compiere la sua vendetta. Intanto in ospedale, Suhan entra in travaglio e i medici avvisano Sirin che potrebbe non sopravvivere allo shock del parto. La barca con Tahsin e Riza salta in aria davanti a Cesur incredulo; appena a terra, corre in ospedale e scopre di essere diventato padre e che Suhan è uscita dal coma.