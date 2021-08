“Brave and Beautiful”, le trame dal 30 agosto al 3 settembre 2021

La confessione di Mutlu esclude il coinvolgimento di Tahsin nella fuga di Riza e per questo viene rilasciato. Suhan, che crede nell'innocenza del padre, ha l'ennesima discussione con Cesur che rimane fermamente convinto delle sue idee. Bulent, cercando di avvicinarsi sempre di più a Banu, si offre di accompagnarla a Istanbul e la invita a cena. Adalet è preoccupata sia perché il fratello Riza è di nuovo in circolazione, sia perché Cesur è intenzionato a far aprire la tomba del padre e le indagini forensi potrebbero rivelare che non si trattò di suicidio. Cahide dice a Korhan di aver visto sul retro dei quadri di famiglia lo stesso simbolo presente sulla custodia della lettera della madre di Kohran. Mihriban informa Cesur che Korhan è in possesso di una lettera che potrebbe mettere nei guai Tahsin. Suhan, triste e amareggiata, vuole allontanarsi da Cesur, per quanto Sirin cerchi di convincere l'amica a restare. Rifat, dopo aver subito un intervento, si risveglia.