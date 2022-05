“Brave and Beautiful”, le trame dal 30 maggio al 3 giungo 2022

Cesur viene a sapere che Adalet è evasa e, nonostante le raccomandazioni di tutti di non mettersi di nuovo nei guai, comincia la sua personale indagine per capire che fine abbia fatto e per scoprire che cosa abbia in mano Riza per ricattare Tahsin e Suhan. Intanto, il procuratore Serhat va a trovare Riza e scopre che ha dei graffi su una mano, ma l'uomo si giustifica dichiarando di avere un'amante focosa. Tahsin rivela a Cesur che Riza ha inviato la prova con cui lo ricatta a una persona, rendendosi così inattaccabile. Bulent ha un duro scontro con Mihriban, poi, deciso a chiudere con tutto ciò che riguarda i Korludag, chiede a Banu di sposarlo. Sühan decide di informare Korhan della malattia di Tahsin e gli chiede di cenare tutti insieme alla Tenuta per rappacificarsi, ma la serata, si trasforma quasi subito nell'ennesima sfuriata di Tahsin. Infine, Rifat riesce a ottenere i tabulati telefonici di Riza e a rintracciare l'uomo a cui ha inviato le prove per incastrare Tahsin.