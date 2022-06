“Brave and Beautiful”, le trame dal 6 al 10 giungo 2022

Suhan riesce a far cadere in trappola Riza e a farlo arrestare. Cesur, d'accordo con il procuratore, riceve da Riza le istruzioni per trovare il cadavere di Adalet. Riza è convinto che Cesur sia stato arrestato, ignaro di essere caduto in un'altra trappola. Hulya, fuori di sé, va a cercare suo figlio a casa di Bulent. Turan aiuta Riza a fuggire durante un trasferimento. A quel punto, Serhat decide di mettere degli agenti a sorvegliare la casa di Cesur 24 ore su 24. La voce della morte di Adalet si sta diffondendo in tutto il paese, ma il medico consiglia alla famiglia di non dire nulla a Tahsin. Suhan cerca di distrarre Cesur iniziando i preparativi per il matrimonio. Tahsin si reca da solo in azienda, ma trova una situazione completamente diversa da quella che ricordava: Korhan è ora sia il presidente del consiglio direttivo che il proprietario. Hulya chiede aiuto a Turan per ritrovare Zafer ma, in cambio di soldi, l'uomo viene convinto da Bulent ad allearsi con lui per vendicarsi di Cahide e di Hulya.