“Brave and Beautiful”, le trame dal 9 al 13 agosto 2021

Su ordine di Tahsin, Salih manomette l'auto di Cesur. Tahsin però non sa che Cesur ha portato Suhan fuori città. La macchina va fuori strada e sta per esplodere, ma Cesur riesce a salvare Suhan. Per convincerla che dietro questo sabotaggio c'è il padre, la esorta a telefonargli per notare la sua reazione. Tahsin risponde e quando la figlia gli dice che è in macchina con Cesur, le ordina di scendere immediatamente. Tahsin ha un malore e viene ricoverato in ospedale. Cahide sorprende Korhan con Hulya e lo lascia. Banu fa in modo che Sirin ascolti dal computer una vecchia conversazione in cui Cesur diceva a Rifat che avrebbe sedotto Suhan per vendicarsi di Tahsin.