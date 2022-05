“Brave and Beautiful”, le trame dal 9 al 13 maggio 2022

Cesur e Suhan, sulle tracce di Selma, scoprono che lei tornerà a casa da Cuneyt la mattina successiva, per cui rimandano l'azione al giorno successivo e si ritirano nell'unica camera che hanno trovato disponibile. L'intimità della stanza è l'occasione per discutere del loro bambino e alla fine Suhan confessa a Cesur di non aver abortito e gli chiede se sarebbe pronto a rinunciare alla sua vendetta per creare una famiglia con lei. Cesur non risponde.