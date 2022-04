“Brave and Beautiful”, le trame dall’11 al 15 aprile 2022

Riza ha una discussione con Cesur che lo ha sorpreso nel suo studio e decide di lasciare la tenuta, ma, mentre sta per andarsene, scorge un cecchino fra gli alberi e si getta su Cesur evitando che venga colpito. Ora è Cesur a essere in debito con lui. Tahsin convoca tutti i dipendenti dell'azienda per una misteriosa comunicazione. Suhan viene a sapere che qualcuno ha cercato di uccidere Cesur e si precipita a vedere come sta. I due si incontrano la sera in un ristorante per discutere delle condizioni del divorzio, ma Cesur ribadisce che non ha alcuna intenzione di divorziare.