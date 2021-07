“Brave and Beautiful”: trama, cast e personaggi

La nuova soap turca approda nel daytime di Canale 5 da lunedì 5 luglio 2021 "Brave and Beautiful" Credit: © Retinrete Cecilia Uzzo







Il pomeriggio di Canale 5 si arricchisce di una novità: "Brave and Beautiful", in onda da lunedì 5 luglio alle 14.45. Si tratta di una soap opera turca – "Cesur ve Güzel" è il titolo originale – con protagonisti Kıvanç Tatlıtuğ e Tuba Büyüküstün.

Ancora sconosciuto in Italia, come all’inizio era anche Can Yaman, Kıvanç Tatlıtuğ interpreta il protagonista maschile Cesur Alemdaroğlu. Dopo una carriera da modello affermato, Kıvanç si è fatto strada anche nel mondo della televisione e del cinema. La protagonista femminile Sühan Korludağ è invece interpretata da Tuba Büyüküstün, che ha ricevuto due nomination agli Emmy Awards, la seconda nomination è arrivata proprio per il suo ruolo in "Brave and Beautiful" e che nel 2017, ha recitato nel film "Rosso Istanbul" diretto da Ferzan Ozpetek. Nel cast sono presenti anche Tamer Levent, Erkan Avci, Serkan Altunorak, Sezin Akbasogullari, Devrim Yakut.

La trama

Cesur Alemdaroğlu è un giovane ostinato e temerario, disposto a tutto pur di soddisfare la sua sete di vendetta per conto del padre, ucciso tempo prima. Per questo motivo torna nella sua città natale, Korludağ, un piccolo paese fuori Istanbul, perché ha un conto in sospeso con il potente Tahsin Korludag. Secondo Cesur, quest'ultimo è colpevole di aver assassinato suo padre. Tuttavia, il ragazzo non aveva considerato un imprevisto: l'uomo in questione ha una figlia tanto attraente quanto brillante, Suhan Korludag, fidanzata con Bülent. Quando i due si conoscono, lei non lo vede di buon occhio; in seguito, una rivelazione dopo l'altra, l'imprenditrice inizia a dubitare del padre e, di contro, a fidarsi del nuovo arrivato. Così, i due s'innamorano, pur sapendo di non potersi abbandonare al loro sentimento, poiché si trovano nel bel mezzo di una storica faida familiare. A complicare il tutto ci si mette la scarcerazione, dopo 30 anni, di Rıza Chirpiji (Yiğit Özşener), il fratello assassino di Adalet Korludağ (Nihan Büyükağaç), l’amante di Tahsin. Intanto, la relazione di Sühan e Cesur si approfondisce e lei rimane incinta: riusciranno i novelli Romeo e Giulietta a far trionfare l'amore sull'odio?

Il cast e i personaggi

Interpretato da Kıvanç Tatlıtuğ, Cesur Alemdaroglu è il protagonista della serie turca. Affascinante e tenebroso, decide di cambiare il cognome per agire indisturbato: deve vendicare il padre, ucciso anni prima. In principio, sembra un giovane concentrato soltanto sulle donne e sul denaro, ma si rende presto conto che ciò che davvero conta nella vita è ben altro.

Suhan Korludag (interpretata da Tuba Büyüküstün) è invece la protagonista femminile della soap: bella e intraprendente, è l'orgoglio di suo padre. Grazie ai fiori che coltiva, Suhan produce dei profumi e dei prodotti in vetro che portano il suo marchio. Ha sangue freddo e non ha paura di soffrire: affronta il pericolo e il dolore a testa alta… soprattutto se deve farlo per Cesur, colui che le fa conoscere l'amore.

Tahsin Korludag (interpretato da Tamer Levent) è l'antagonista, nonché padre di Suhan. Abbiente e spietato, è il più grande proprietario terriero della città di Korludag, nonché il fondatore. L'obiettivo di Tahsin, infatti, è sempre stato quello di costruire un impero dove non mancasse mai niente ai membri della sua famiglia, ma non prevedeva di dover fare i conti con l’agguerrito Cesur.