“Brave and beautiful”, una nuova soap turca su Canale 5

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 5 al 9 luglio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.45) Enrico Casarini







Le anticipazioni della settimana dal 5 al 9 luglio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Brave and beautiful"

Nell’estate di Canale 5 arriva un’altra novità che farà piacere agli appassionati di soap turche: da lunedì 5 luglio inizia la saga di "Brave and beautiful". “Coraggioso e bello”, questa la traduzione del titolo, è la storia di un ritorno, di una vendetta e, immancabilmente, di un grande amore.

Facciamo dunque la conoscenza di Cesur (nome che in turco vuol dire proprio “coraggioso”, il suo interprete è Kivanç Tatlitung), giovane affascinante e misterioso che un bel giorno compare nel “feudo” di Tahsin Korludag (Tamer Levent). Tahsin è un uomo durissimo e potente, veramente una sorta di signorotto medievale che domina queste terre e ne incarna la comunità. Cesur ha una missione: vuole vendicare suo padre, che qui ha perso tutto ed è stato assassinato.

L’entrata in scena di Cesur è spettacolare: salva la vita a un’amazzone che ha perso il controllo del suo cavallo. La ragazza altri non è che Suhan (Tuba Buyukustun), bella, sveglia e grintosa figlia di Tahsin. Immediatamente si capisce che tra lei e Cesur c’è qualcosa. Non pensiate che sia solo attrazione fisica, però, perché gli occhi di Cesur vedono Suhan anche in un altro modo, come strumento della sua vendetta. Presto Cesur conosce anche Korhan (Erkan Avci), fratello di Suhan, ma molto diverso da lei: lui è la triste “pecora nera” dei Korludag.