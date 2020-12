Can Yaman sarà “l’uomo sbagliato” in “Mr. Wrong”

10 Dicembre 2020 | 9:14 di Enrico Casarini

La saga di “Daydreamer

Le ali del sogno” ha superato la metà del suo sviluppo, e la storia d’amore tra Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Özdemir) continua ad alternare tenerezze e asprezze in un ottovolante di emozioni che si fa sempre più acrobatico. Presto, poi, vedremo entrare in scena un nuovo bellissimo che farà arrabbiare Can e vacillare Sanem… Insomma, i due innamorati sono destinati a prendersi e lasciarsi ancora così tante volte che Canale 5 ha deciso di dare più spazio alla soap turca. Da metà gennaio, dunque, Can e Demet ci faranno compagnia non solo nel pomeriggio della domenica, ma anche al giovedì in prima serata. Questa però potrebbe non essere l’unica bella novità italiana che il prossimo anno riserverà a Can Yaman. Tra le cose che dovrebbero essere segnate sull’agenda 2021 di “Daydreamer”, che già oggi si può acquistare in edicola con Sorrisi (ne parliamo nel box sotto), c’è anche l’arrivo sui nostri teleschermi dell’ultima appassionante serie che lo vede protagonista.



Mr. Wrong

Canale 5, infatti, ha acquistato “Bay Yanlis”, ovvero “Mr. Wrong”, letteralmente il “Signor sbagliato”. E sarà un tuffo al cuore per gli appassionati, perché si risentirà il profumo delle atmosfere di “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, la soap che nel 2019 ha reso popolare Can anche in Italia. In patria questa “dizi” (così si chiamano le serie realizzate in Turchia) è stata trasmessa tra l’estate e l’autunno. Nella sua versione italiana potrebbe svilupparsi in una quarantina di episodi.



Un amore che ritorna

Tagliata la criniera leonina e abbandonata la fisicità rude sfoggiata in “Daydreamer”, in “Bay Yanlis” Can riprende un look curatissimo e molto metropolitano per entrare nei panni di Özgür Atasoy, brillante ristoratore, proprietario di un locale alla moda, alle prese con due grossi problemi. Il primo è legato alla sua fama di donnaiolo. L’articolo di una giornalista, delusa dal suo atteggiamento, lo ha trasformato agli occhi delle ragazze di Istanbul da “uomo perfetto” a “uomo sbagliato”, appunto. Per trovare una fidanzata “ufficiale” e mettere a tacere i pettegolezzi, Özgür si crea il secondo problema. In cambio di un’uscita come finti innamorati, decide di dare lezioni di “comprensione delle reazioni dei maschi” a Ezgi, ragazza dal cuore perennemente spezzato che si ritrova a vivere nell’appartamento di fianco al suo, all’ultimo piano di un palazzo super chic. Ezgi altri non è che Özge Gürel, l’attrice che abbiamo conosciuto e apprezzato proprio come coprotagonista di “Bitter Sweet” nel ruolo di Nazli.



Letture importanti

Infine, un’altra novità. Una fotografia pubblicata in luglio da Can Yaman sul suo profilo Instagram ha acceso una grande curiosità. Intenzionato a mettere a frutto i giorni del lockdown, Can ha preso lezioni di tango da sua madre Güldem (e una scena affascinante di “Bay Yanlis” prevede proprio un tango ballato da Özgür ed Ezgi), ha cercato di imparare a suonare le percussioni e si è anche dedicato alla lettura di “Come un respiro”, l’ultimo libro di Ferzan Ozpetek, grande regista turco di nascita ma italiano d’adozione e arte. Can ne è rimasto conquistato: la foto lo mostra immerso nella lettura. Poco tempo dopo Ferzan e lui, già in contatto da tempo, si sono finalmente incontrati a Roma e, come ha detto l’attore nell’intervista fatta con Silvia Toffanin a “Verissimo”, sperano «di poter fare una bella cosa insieme». Quale potrebbe essere questa “bella cosa”? Di certo non c’è nulla per ora, ma poche settimane fa è stato Ozpetek a evocare Can Yaman in un post su Instagram dedicato all’amatissima attrice Serra Yilmaz. Il regista ha commentato la foto citando il titolo del suo libro e alcuni attori: Kasia Smutniak, Stefano Accorsi, Elena Sofia Ricci e, appunto, Can Yaman. Al 2021 il compito di dirci di più (se di più ci sarà) su questo gruppo di amici.

Mettete in agenda Can e Sanem!

