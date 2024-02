Chi è Beatriz in “La promessa”? Julia Martinez interpreta un personaggio complesso

La giovane ha turbato la serenità di Martina, conosce un segreto sul loro passato Simona De Gregorio







In "La promessa", appena arrivata a palazzo, Beatriz Oltra, interpretata da Julia Martinez, ha mostrato il suo lato sinistro. La giovane ha turbato soprattutto la serenità di Martina (Amparo Pinero). Tra le due, nonostante si presentino come amiche di vecchia data, è stato subito chiaro che non scorre buon sangue. E che Beatriz conosce un segreto sul loro passato con cui tiene in pugno Martina. «Beatriz è un personaggio complesso, con una ferita profonda. Ciò che risalta in lei è la sua intelligenza, ambizione ma anche il carico di dolore» racconta l’attrice.

Originaria delle isole Canarie, Julia Martinez ha conseguire la laurea in Arti dello spettacolo e interpretazione presso la TAI School di Madrid. Ha inoltre seguito diversi corsi di sceneggiatura cinematografica e televisiva. Dopo aver recitato a teatro e in alcune serie, l’occasione di un ruolo di primo piano è arrivata appunto con "La promessa". «Quando ho saputo di essere stata scelta ero felicissima ma anche spaventata. Poi, recitare in un dramma in costume, calarmi nell’atmosfera dei primi del Novecento, mi ha appassionata, spero che si ripeta» dice Julia.

L’attrice parla quattro lingue: spagnolo, inglese, italiano e francese. Inoltre è appassionata di musica: sa suonare l’ukulele, la chitarra e ha talento nel canto. È anche una sportiva e pratica il tennis e il pattinaggio.

Per ora la giovane attrice è concentrata sulla sua carriera e non c’è posto per la vita sentimentale: «Voglio crescere, mi interessano molto la scrittura e la regia, soprattutto i progetti indipendenti e innovativi nel settore dello spettacolo» dice Julia.