Chi è Betul in “Terra amara”? Ilayda Cevik interpreta l’enigmatica ragazza

Ambiziosa e manipolatrice, la giovane vuole impossessarsi della ricchezza degli Yaman a qualsiasi costo Simona De Gregorio







In "Terra amara", la fortunata soap di Canale 5, Ilayda Cevik è Betul. Astuta, ambiziosa e manipolatrice, la giovane vuole impossessarsi della ricchezza degli Yaman a qualsiasi costo, con l’aiuto della madre Sermin (Sibel Tascioglu). E ora che Zuleyha (Hilal Altinbilek) ha smascherato i suoi imbrogli e lei è stata lasciata dal fidanzato Fikret (Furkan Palali), la sua sete di vendetta è incontenibile. «Betul è enigmatica, difficile da decifrare. Non la definirei né buona né cattiva. Dal suo punto di vista agisce nel giusto, ribellandosi ai torti subiti» dice l’attrice.

Ilayda si è laureata al dipartimento teatrale dell’Università di Yeditepe, a Istanbul. Poi ha iniziato a recitare in alcuni film e serie tv fino a ottenere il ruolo di Balca Kocak nella soap "Love is in the air", che ha avuto grande successo anche da noi. Quindi è arrivata l’occasione di "Terra amara".

Appassionata di letteratura e fotografia, ama gli animali e il contatto con la natura. Tra i suoi interessi c’è anche la moda, e sui social dà spesso consigli fashion. «Adoro i colori ma i capi appariscenti non fanno per me. Non seguo le tendenze, non ho uno stile preciso. Passo da capi basic e sportivi a camicie retrò e gonne bon ton» racconta.

A differenza di Betul, l’attrice vive un momento di grande felicità sentimentale. Innamorata dell’attore Göksenin Ekiyorum, la loro è una storia romatica: «Siamo vicini di casa da 11 anni ma fino a un anno e mezzo fa ci salutavamo soltanto. Un giorno ci siamo fermati a chiacchierare su una panchina ed è nato tutto. E su quella panchina mi ha chiesto di sposarlo!».