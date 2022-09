Chiara Baschetti è una nuova protagonista di “Il Paradiso delle signore”

La fiction torna in onda con i nuovi episodi dal 12 settembre Antonella Silvestri







Ha iniziato a lavorare come modella a 15 anni e da allora la sua carriera è stata un crescendo di esperienze. Oggi Chiara Baschetti, dopo avere interpretato la figlia di Gianni Morandi nella miniserie "L’isola di Pietro" e aver recitato in "I Medici 3", è pronta per un’altra importante sfida: un ruolo da protagonista in "Il Paradiso delle signore", che torna in onda dal 12 settembre.

Ci descriva il suo personaggio, Matilde Frigerio.

«E’ una nobildonna moglie di Tancredi di Sant’Erasmo, fratello di Marco. E’ sincera e molto innamorata del marito che però si rivela un uomo possessivo. E’ una donna rivoluzionaria per quell’epoca, vuole lavorare e ha bisogno di essere indipendente. Metterà in piedi una situazione con Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) per cui la vedremo lottare continuamente per la sua libertà. Mi piace molto come figura femminile».

Come si è preparata per “recitare” negli Anni 60?

«Ho visto molti film e serie tv ambientati in quel periodo. Sono rimasta affascinata dal modo di parlare dell’epoca. Uomini e donne parlavano in un linguaggio gentile a differenza di quello di oggi, pieno di intercalari e di slang».

Seguiva la serie da spettatrice?

«Mi era capitato di vederlo qualche qualche perché avevo amici che ci lavoravano ma non lo seguivo tutti i giorni ecco. E’ stato un onore per me entrare in questa produzione e, di conseguenza, entrare nelle case degli italiani».

Qual è secondo lei il vestito più bello con cui la vedremo?

«Quando indosserò uno stupefacente abito lungo viola. Tutti i giorni mi vedrete in tailleur gonna e camicetta. E poi c’è un cappottino rosso che ammirerete molto…».

Sognava di fare questo mestiere da bambina?

«In realtà, essendo cresciuta nei boy scout, il mio desiderio era quello di fare la volontaria».

Quando ha deciso di intraprendere il percorso di attrice?

«Nel 2014 mi trovavo a New York, dove lavoravo come modella, quando ricevetti la proposta di girare il film con Claudio Bisio "Ma che bella sorpresa". Da lì mi sono appassionata».

Il 29 settembre la vedremo al cinema nel film "Credimi".

«Il film racconta la storia di Vittoria, una madre single con una vita difficile. L’unica sua gioia è proprio il figlioletto Salvatore, grande appassionato di supereroi. Madre e figlio affrontano il mondo e i suoi problemi con l’aiuto di una invisibile ma potente alleata: la fantasia».