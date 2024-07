Colpo di scena a “La promessa”: Manuel e Jana scappano insieme

Le puntate che ci aspettano incolleranno i fan al video regalando tantissime emozioni Simona De Gregorio







Sorprese e colpi di scena si susseguono senza interruzione ne "La promessa", la soap ambientata nella Spagna degli inizi del ’900. Ma le puntate che ci aspettano nei prossimi giorni di certo incolleranno i fan al video regalando tantissime emozioni.

Già, perché la travagliata storia d’amore tra Jana (Ana Garces) e Manuel (Arturo Sancho) avrà degli sviluppi inaspettati. Per festeggiare il primo ordine di marmellate prodotte e vendute dalla figlia Catalina (Carmen Asecas), Cruz (Eva Martin) organizza con il ricavato un grande ricevimento in costume a Palazzo, a cui parteciperà anche la servitù. Protetti dalle maschere, alla giovane cameriera Jana e Manuel basta uno sguardo per riconoscersi. Finalmente l’attrazione che è sempre esistita tra i due non verrà più trattenuta e la passione avrà il sopravvento. Ma, scoprendo che suo marito ha ballato con una giovane bionda per tutta la festa, Jimena (Paula Losada) affronterà per l’ennesima volta Manuel. Stanco delle scenate e dei capricci della moglie, l’affascinante aviatore salirà a bordo del suo aereo, lasciando La Promesa... non senza aver prima chiesto a Jana di seguirlo.

E così ha inizio la loro fuga romantica che li porterà su una spiaggia deserta. E in quel paradiso incantato potranno vivere liberamente il loro amore e conoscersi meglio. Ma per quanto tempo? Cosa farà Cruz dopo aver letto il biglietto che il figlio le ha lasciato in cui le svela le sue intenzioni? E Jimena, gelosa e vendicativa, in che modo reagirà al tradimento di Manuel? Lo scopriremo... Ma intanto vediamo le curiosità che ruotano intorno a queste puntate “calde”.

Arlecchini, pirati, dee romane e persino un pavone con la coda spiegata sono tra i meravigliosi costumi che vedremo nelle sale di palazzo La Promesa e che non sono stati scelti a caso dagli sceneggiatori della soap. Tutti, infatti, rispecchiano il carattere di ogni personaggio. Per Ana, grande sognatrice e lettrice, c’è l’abito di Shahrazad, ispirato a "Le mille e una notte", mentre Manuel sarà vestito da Zorro, l’aristocratico che difende il popolo. E, tra gli altri, vedremo Cruz nei panni di Maria Antonietta, la Regina francese sprezzante verso il popolo, proprio come tende a trattare la servitù.

Se le scene del ballo si sono svolte all’interno del sontuoso palazzo El Rincón ad Aldea del Fresno (vicino Madrid e location principale della serie), per la fuga di Manuel e Jana il set si è spostato lontano dalla capitale, sulla spiaggia di La Coruña, tra Vilela e Manon, poco più a Nord di Santiago di Compostela. Un luogo incantevole, circondato da montagne e rocce con sabbia bianchissima e un mare limpidissimo. La cornice perfetta per farci immergere nelle scene romantiche che ci aspettano.