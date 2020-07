“Come sorelle”, le trame di tutte le puntate

02 Luglio 2020 | 11:06 di Simona De Gregorio

L'ondata di soap turche continua inarrestabile su Canale 5. Così, dopo il recente arrivo di “Daydreamer”, ora è la volta della serie fenomeno “Come sorelle”, al via da mercoledì 8 luglio in prima serata.

Al centro della storia ci sono tre giovani donne cresciute ignorando l’esistenza l’una dell’altra, finché una lettera rinvenuta per caso sconvolge la loro esistenza e fa venire alla luce il loro legame. A trovarla è l’ereditiera Ipek Gecer (Sevda Erginci), che leggendola scopre di avere, appunto, due sorelle: la brillante dottoressa Deren Kutlu (interpretata da Melis Sezen) e la cantante Çilem Akan (Elifcan Ongurlar). La ragazza decide quindi di invitarle al suo matrimonio per conoscerle. Le nozze vengono celebrate in una suggestiva località sul mar Egeo. Deren e Çilem si recano alla cerimonia, ma a causa di uno spiacevole imprevisto sono costrette a trattenersi lì. Così le tre donne iniziano a passare molto tempo insieme e, in seguito a una serie di vicissitudini e colpi di scena, si vedono costrette a condividere l’una la vita dell’altra, facendo emergere le loro profonde diversità. Ipek, dopo essersi laureata, ha iniziato a lavorare per il potente Tekin (Yurdaer Okur) e, nonostante sia un uomo violento e senza scrupoli, ha accettato di sposarlo. Deren, la maggiore, cresciuta in una famiglia ricca, è intelligente, colta e gentile. Çilem, la più piccola, dietro un aspetto mite e mansueto, ha un carattere molto forte. Ad appianare le loro diversità sarà il comune intento di scoprire la verità sulla loro famiglia di origine e quindi si metteranno alla ricerca della madre naturale, incontrando sul cammino una serie di ostacoli che rinforzeranno il legame che le unisce.

La trama della prima puntata

Ipek Gencer sta per sposare Tekin Malik, l'uomo che ha distrutto la sua famiglia impossessandosi di tutte le ricchezze del padre. Poco prima delle nozze riceve una lettera, che le rivela che sarebbe stata adottata e avrebbe due sorelle: Deren e Çilem. Sconvolta, Ipek decide di invitarle al matrimonio per conoscerle. Dopo aver scoperto di essere stata adottata, Deren, quasi per disperazione, accetta l'invito di Ipek; e da lei arriva anche Azra, amica di Cilem dai tempi dell'orfanotrofio, senza rivelare chi sia in realta'. Tra le tre ragazze nasce un'intesa, soprattutto per difendere Ipek, che sta per sposare un uomo violento che non ama, solo per vendicare la morte del padre adottivo. Dopo la cerimonia, l'ennesimo accesso d'ira di Tekin si trasforma in una tragedia: le ragazze per difendersi lo uccidono e occultano il cadavere.