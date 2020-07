“Come sorelle”: trama, cast e personaggi

Dall'8 luglio in prima serata su Canale 5 la nuova soap turca che è già un fenomeno televisivo in patria

08 Luglio 2020 | 10:39 di Paola Toia

Da mercoledì 8 luglio in prima serata su Canale 5 andrà in onda “Come sorelle”, la nuova serie turca prodotta dagli stessi autori delle altre di "Bitter Sweet" e "Cherry Season" è già un fenomeno in patria e promette di racimolare grandi ascolti anche in Italia.

Al centro della vicenda, tre giovani donne, sorelle a loro insaputa: tramite una lettera, l’ereditiera Ipek Gecer (interpretata da Sevda Erginci), scopre di avere due sorelle mai conosciute, ovvero Deren Kutlu (Melis Sezen) e Çilem Akan (Elifcan Ongurlar). Con la scusa di conoscerle meglio, le invita al suo matrimonio. Ma non sarà una semplice festa: per una serie di eventi, le tre stringeranno un sodalizio che le porterà a scoprire chi è la loro madre naturale.

La trama

Ipek Gecer sta per sposare il potente e malvagio Tekin, in realtà responsabile del fallimento dell'impero Gecer. Parteciperanno al fastoso matrimonio due invitate speciali: Deren Kutlu e Çilem Akan, sorellastre di Ipek, mai conosciute prima e della cui esistenza viene a sapere tramite una lettera, che le svela di essere stata adottata da piccola. Il matrimonio sarà quindi l'occasione per incontrarsi. Ma nulla va mai come previsto e ben presto le tre non solo stringeranno un rapporto sodale, ma saranno legate anche da segreti inconfessabili.

Sevda Erginci è Ipek Gecer Ipek, ricca ereditiera ormai in disgrazia, dopo essersi laureata, ha iniziato a lavorare per il potente Tekin e, nonostante sia un uomo violento e senza scrupoli, ha accettato di sposarlo. In realtà, è assetata di vendetta: il suo piano è vendicare la sua famiglia. Come? Lo si scoprirà nelle prime puntate...

Melis Sezen è Deren Kutlu Deren è la sorella maggiore. Adottata da una famiglia abbiente, si laurea e intraprende la carriera di medico.

Elifcan Ongurlar è Cilm Akan Cilem è la sorella minore. Cantante di professione, sembra docile e mansueta, ma in realtà nasconde un temperamento indomabile.

Yurdaer Okur è Tekin Malik Tekin è un uomo potente, ma anche malvagio e violento: è lui infatti il responsabile della caduta in disgrazia della famiglia Gecer, cui appartiene la sua promessa sposa Ipek. Non sa però che Ipek sta tramando alle sue spalle per vendicare suo padre...

Ece Uslu è Cahide Esen Karalar È la madre adottiva di Ipek, accusata dell'omicidio di Tekin. Ma sarà stata davvero lei?