“Daydreamer”, chi è Utku Ates, il nuovo rubacuori della soap

14 Gennaio 2021 | 9:19 di Enrico Casarini

Anche Can Yaman può dubitare del suo fascino. Si fa per scherzare, è chiaro, ma il pubblico di “Daydreamer - Le ali del sogno” sa bene di che cosa stiamo parlando. La fortunata soap turca, in onda su Canale 5 ogni giovedì in prima serata, si è arricchita di un nuovo personaggio che minaccia seriamente la già tormentata storia d’amore tra i protagonisti: Can (Can Yaman, appunto) e Sanem, la spumeggiante Demet Özdemir. Il terzo incomodo si chiama Yigit, che in turco vuol dire “valoroso”, nome che è un programma per chi osa sfidare Yaman.

In questa fase del racconto Yigit pare sulla buona strada per far dimenticare Can a Sanem, visto che, da giovane editore, ha risvegliato nella ragazza il suo grande sogno: scrivere un libro. Yigit è interpretato da Utku Ates, attore emergente della tv turca con una storia interessante alle spalle.

Trent’anni, Utku è nato a Istanbul, dove si è anche laureato in Cinema e televisione all’università Bahçesehir. Alto un metro e 90, non è partito con la passione per la recitazione. Ci è arrivato quando ha dovuto interrompere la sua carriera nel basket per un infortunio, e l’ha nutrita frequentando una scuola di teatro. Dopo aver prestato il volto ad alcuni spot, nel 2014 ha esordito come attore sui vivacissimi set delle “dizi”, le soap turche, alternando ruoli drammatici e brillanti. Il primo impegno è stato in “Kurt Seyit e Sura”, serie storico-romantica incentrata sull’amore tra un ufficiale turco, Kurt Seyit, e una nobile russa, Sura, nei giorni della Rivoluzione d’Ottobre. Utku qui aveva solo una particina, mentre nel cast figurava con un ruolo ben più notevole proprio Demet Özdemir, che ha incontrato di nuovo in “Daydreamer”, la serie che ha reso popolare anche lui.

Cosa sappiamo ancora di Utku? Che è rimasto un tipo sportivo, per cominciare. Nel cuore ha ancora il basket, tanto che ha pubblicato su Instagram il filmato di una sua elegante schiacciata a canestro intitolandolo “Roba da club dei veterani”, ma non si fa mancare corsa, vela e immersioni. Poi ama la musica (suona il pianoforte) e gli animali, e infatti ha passato il lockdown in compagnia di un super gatto. Infine, non si tira indietro neanche ai fornelli: una sua specialità è il “lahmacun”, una sorta di pizza guarnita con carne, verdure e spezie. Insomma, pare proprio il tipo giusto per incantare una ragazza dinamica e romantica come Sanem. Per lui, quindi, la partita contro Can Yaman è tutta da giocare.