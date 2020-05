“Daydreamer – Le ali del sogno”, la nuova serie del pomeriggio di Canale 5

Si tratta della nuova soap turca con Can Yaman che andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45, subito dopo la conclusione di “Uomini e donne”

Foto: I protagonisti Demet Ozdemir (Sanem Aydin) e Can Yaman (Can Divit)

26 Maggio 2020 | 12:01 di Redazione Sorrisi

Tra le novità televisive di giugno ci sarà l’arrivo su Canale 5 di “Daydreamer - Le ali del sogno”.

Si tratta della nuova serie tv turca con Can Yaman che andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45, subito dopo la conclusione di “Uomini e donne”.

L’attore interpreterà Can Divit, rampollo di una ricca famiglia che, assieme al fratello Emre, riceve in gestione dal padre l’azienda di famiglia. E qui incontrerà la bella Sanem. Tra i due sarà amore?

Erkenci Kuş (titolo originale), in italiano "Uccello del mattino", tratteggia una Istanbul moderna, dinamica e glamour.

Yaman interpreta Can Divit, fotografo di talento e spirito ribelle, che ama viaggi e natura. Di ritorno nella Capitale, rileva l’attività paterna - una nota agenzia pubblicitaria - con il fratello Emre, grigio contabile, serio e dedito al lavoro.

Le storie dei due ragazzi si intrecciano con quella della timida e sognatrice Sanem Aydın (Demet Özdemir), il cui sogno è diventare scrittrice e trasferirsi alle Galapagos. La giovane donna, per sbarcare il lunario, aiuta il padre nella drogheria di famiglia, in un popolare quartiere della città. E, per rendersi autonoma, Sanem trova lavoro nell'agenzia dove è impiegata anche la sorella. È qui che la ragazza conoscerà Can...