“Daydreamer – Le ali del sogno”, la trama del 13 dicembre 2020

Foto: Daydreamer - Sanem (Demet Özdemir) e Can (Can Yaman) - Credit: © Mediaset

12 Dicembre 2020 | 09:30 di Redazione Sorrisi

La trama di “Daydreamer - Le ali del sogno”, la soap turca in onda su Canale 5 domenica 13 dicembre alle 16.20.



domenica 13 dicembre

Sanem e Can si ritrovano al seminario e, dopo cena, Sanem scopre che il riscaldamento della sua camera d'albergo è fuori uso. Chiede di poter cambiare camera, ma purtroppo l'albergo non ha ulteriori disponibilità e l'unica soluzione è quella di accettare l'invito di Can di andare a dormire in camera sua. La mattina seguente vengono svegliati dall'arrivo improvviso di Polen, che porterà un po' di scompiglio alla coppia e al seminario. Nel frattempo Deren, Emre e Leyla scoprono, durante un appuntamento di lavoro, che l'attore scelto dal cliente è Osman. Intanto Muzaffer e Ceycey lavorano per trovare uno slogan e lanciare così i prodotti biologici.