“Daydreamer – Le ali del sogno”, la trama del 15 novembre 2020

La trama di “Daydreamer - Le ali del sogno”, la soap turca in onda su Canale 5 domenica 15 novembre alle 16.20.

Dopo aver ricevuto il benestare di Mackinnon per lavorare a una nuova campagna, Sanem decide di riunire tutta la squadra creativa della Fikri Harika a casa sua. Il progetto è segreto e Can è all'oscuro di tutto. La missione è ardua: in 24 ore i ragazzi dovranno creare una nuova campagna e molto presto la concentrazione viene meno. Per fortuna, il proverbiale arrivo di Muzaffer porta spensieratezza e voglia di fare e persino la signora Deren si lascia andare a un ballo sfrenato e a un po' di tenerezza verso Sanem, che rimane piacevolmente sorpresa. Il giorno seguente i ragazzi e Sanem, carichi di emozione, presentano la campagna a Can, che rimane molto colpito e si complimenta con tutti. Inoltre, si scusa per essere stato sgarbato con Deren. Can e Sanem, una volta soli, si lasciano andare a un momento di relax e tenerezza, ma dopo poco arriva la signora Huma a rompere l'incantesimo.