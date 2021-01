“Daydreamer – Le ali del sogno”, la trama del 21 gennaio 2021

16 Gennaio 2021 | 09:30 di Redazione Sorrisi

La trama di “Daydreamer - Le ali del sogno”, la soap turca in onda su Canale 5 giovedì 21 gennaio in prima serata.



Giovedì 21 gennaio (ore 21.20)

Cengiz vuole assolutamente far rimettere insieme Can e Sanem e decide di tendere una trappola "amorosa" ai due: con l'aiuto di Ayhan e Deren li chiude in una cella frigorifera. Qui, secondo la fantasiosa teoria di Cengiz, i due si chiariranno e usciranno dalla cella ancora più innamorati... Niente di più sbagliato! Sanem e Can litigano furiosamente e sono decisi a prendere ognuno la propria strada: lui andrà nei Balcani e lei si licenzierà dalla Fikri Harika e andrà a lavorare con Yigit. Vedendo il suo piano naufragare, Cengiz ha una delle sue terribili crisi di nervi e Guliz è costretta ad allontanarlo dall'ufficio di Can. Nel frattempo Sanem e Can litigano di nuovo davanti a tutti i colleghi della Fikri Harika. Sanem prende le sue cose e se ne va nell'ufficio di Yigit. Quest'ultimo l'accoglie a braccia aperte ed è felicissimo di assumere Sanem. Anche Leyla si dimette dalla Fikri Harika dopo un diverbio con Emre.

Huma si compiace con Polen che sia Sanem che Leyla si siano licenziate dalla Fikri Harika. Polen prepara la partenza con Can e il suo libro di cucina, che sarà pubblicato dalla casa editrice di Yigit, datore di lavoro di Sanem e Leyla. Di conseguenza Sanem, dopo una rocambolesca rinuncia dell'art director designato, si ritrova a lavorare con Can - la Fikri Harika è al piano di sopra e la casa editrice a quello di sotto dello stesso edificio - che assume la direzione artistica del progetto/libro di Polen. Nel frattempo, Aysun, ormai socia di Mevkibe, sistema nel suo negozio biologico Ihsan, mentre Muzaffer, estromesso dall'attività, si rammarica. Osman "trascina" Leyla a vedere un appartamento in vista del matrimonio; ma Leyla, pur non dicendolo, è manifestamente scontenta. Yigit sollecita Sanem a lavorare al suo romanzo, in vista della pubblicazione. Ceycey riceve una telefonata della nonna paterna, che vuole conoscere la sua fidanzata...

Sanem e Can non si vedono da alcuni giorni, la relazione è finita e lei ha lasciato la Friki Harika. Si sta concentrando sulla scrittura del suo nuovo romanzo, ma in ogni momento la mente viaggia verso di lui. Per Can, la situazione risulta pressoché identica, tanto che decidono di telefonarsi nello stesso momento, trovando inevitabilmente occupato il numero dell'altro. Ma Sanem ritenta, lui risponde e entrambi fingono di aver superato la rottura, di stare bene, di non essere più gelosi. Indispettita da tale atteggiamento, Sanem, il giorno successivo, con la scusa di recuperare degli oggetti dimenticati in agenzia, fa un ingresso plateale, con un abito succinto, nell'ufficio di Can, che resta di sasso. Anche Leyla è in confusione. Osman ha cercato di baciarla e lei, nonostante la promessa di matrimonio, l'ha rifiutato. Non ne capisce la ragione, ma la sorella la spinge ad essere più onesta con se stessa e ammettere che per lei Osman altro non è che un amico.