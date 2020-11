“Daydreamer – Le ali del sogno”, la trama del 22 novembre 2020

21 Novembre 2020 | 09:20 di Redazione Sorrisi

La trama di “Daydreamer - Le ali del sogno”, la soap turca in onda su Canale 5 domenica 22 novembre alle 16.20.



domenica 22 novembre

Muzaffer e Mevkibe aprono la loro attività di prodotti biologici senza alcuna licenza e vengono denunciati da Aysun; si trovano quindi costretti a chiudere per non essere multati. A causa di questo episodio Nihat e Mevkibe litigano di nuovo e lei decide di aprire un suo negozio, proprio di fronte quello del marito. La Friki Harika riesce a riprendere la campagna di Mackinnon, ma Huma ignora il lavoro di Sanem. Mine, l'ex socia di Fabbrì, racconta a Can che Sanem aveva dato a Fabbrì il suo profumo, inoltre denuncia l'ex socio e Aylin alla polizia. Can va da Fabbrì e, aspettando l'arrivo della polizia, strappa l'accordo che Fabbrì aveva stretto con Sanem per il suo profumo. La polizia va ad arrestare sia Aylin che Fabbrì. Can è furioso per la recente scoperta e va al rifugio dove incontra Polen che, d'accordo con Huma, gli propone un lavoro all'estero nel tentativo di dividerlo definitivamente da Sanem.