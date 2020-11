“Daydreamer – Le ali del sogno”, la trama dell’8 novembre 2020

07 Novembre 2020 | 09:30 di Redazione Sorrisi

La trama di “Daydreamer - Le ali del sogno”, la soap turca in onda su Canale 5 domenica 8 novembre alle 16.20.

Durante il fidanzamento ufficiale di Leyla con Osman, Emre, sconvolto, si precipita a casa sua per dissuaderla, ma poi si pente del suo gesto. L'agenzia è sconvolta dal licenziamento di Deren. Sanem cerca di calmare Can e farlo tornare sui suoi passi, ma lui è furioso, deluso e stanco delle continue bugie che raccontano le persone di cui si circonda. Lei avrebbe voluto dirgli la verità riguardo la sua scarcerazione, ma di fronte alle sue parole, schiacciata dai rimorsi, rinuncia. L'umore di Can è nero, ma non fa che peggiorare dopo la telefonata di Emre, il quale gli comunica che la madre vuole vederli entrambi per parlare. Controvoglia, accetta di andare all'appuntamento. Huma ha riunito i figli per svelare loro la vera ragione del divorzio con Aziz, del suo secondo matrimonio e del successivo trasferimento all'estero. Anche Leyla si appresta a conoscere una verità tenuta nascosta. Sperando di ottenere le ferie di cui avrebbe diritto, viene a sapere che Emre e Aylin non sono mai tornati insieme, contrariamente a quanto affermato da lei. Ma era tutta una bugia, montata a bella posta da Aylin...