“Daydreamer – Le ali del sogno”, le trame dal 1° al 5 febbraio 2021

Martedì 2 febbraio (ore 21.20)

La cena con Huma, Emre, Can, Sanem, Mevkibe e Nihat sfocia in una rissa verbale fra Huma e Mevkibe, che evidenzia una incompatibilità di estrazione sociale e provoca veri e propri incubi a entrambe. Sanem e Can però rilanciano decidendo di sposarsi. Dovranno evidentemente dirlo alle loro rispettive madri e la cosa, vista la situazione, non appare facile. In più, Leyla dovrà dire a Mevkibe di aver rotto il fidanzamento con Osman.

L'amore tra Can e Sanem è messo a dura prova da Huma, che è assolutamente contraria al loro fidanzamento, in quanto ritiene Sanem e la sua famiglia, di un livello sociale troppo basso rispetto alle aspettative che ha per suo figlio. In questo clima si arriva alla presentazione del libro di Polen, dove di fronte alla stampa, Huma cerca in tutti i modi di mettere in difficoltà Sanem ed esaltare le doti e la bellezza di Polen, ma Can, in modo molto risoluto, non glielo permette. Cengiz trova finalmente il coraggio di confessare ad Ayhan, che in realtà voleva organizzare un finto matrimonio, per fare qualche foto con lei vestiti da sposi, così da rendere felice la nonna in punto di morte. Ayhan, si sente umiliata e lo lascia, ma Cengiz, che si è reso conto di quanto male le ha fatto, con l'aiuto di Sanem, cerca di riconquistarla.

Alla presentazione del libro di Polen, incalzato dalle domande dei giornalisti, Can ufficializza la sua relazione con Sanem. Polen dedica il suo libro a Can e, per il suo compleanno, gli fa regalo di una copia. Contestualmente, Sanem prepara il suo regalo, un album che conterrà, tutte le foto e gli oggetti, che rappresentano, per lei e Can, il portato della loro storia. Ayhan accoglie freddamente Ceycey, recatosi nella sua macelleria per parlare, dopo la rottura, di cui lo stesso Ceycey si rammarica. Ceycey in qualche modo si lascia scappare che è lui a fingersi Yusuf, il fantomatico cliente che Ayhan pensa di avere, in qualità di "mental coach". Prove di riavvicinamento fra Leyla ed Emre. Ma la presenza di Melis, la nuova assistente di Emre, rende la cosa difficile. Intanto, sono vani i tentativi di Leyla di annunciare alla madre la fine del fidanzamento con Osman. La cosa appare problematica, perché Mevkibe è troppo affezionata al fidanzamento medesimo.

Sanem sta cercando di organizzare una sorpresa a Can con l'aiuto di Yigit, ma il suo comportamento viene frainteso, scatenando la gelosia di Can. Nel frattempo, Huma ha deciso di organizzare una festa a sorpresa per il compleanno del figlio e di invitare anche i genitori di Sanem. La speranza è di mettere in ridicolo la famiglia di lei e convincere Can a tornare con Polen, ma le cose non vanno secondo i suoi piani.