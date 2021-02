“Daydreamer – Le ali del sogno”, le trame dal 1° al 5 marzo 2021

Deren, Ceycey, Muzaffer, e Deniz cercano di far risorgere la Fikri Harika e nel frattempo aiutano Bulut che distribuisce le creme di Sanem. Aziz, nella tenuta di Mihiriban, annuncia un importante lavoro per la nuova Fikri Harika che dovrà curare una pubblicazione per l'associazione che ha eletto Sanem scrittrice dell'anno e il cui ricavato andrà in beneficenza, al fine di promuovere una campagna sociale a livello nazionale. Intanto Sanem da nuovamente segni di squilibrio mentale, per cui Ceycey propone una strampalata cura a base di danzaterapia. Mevkibe e Nihat sospettando che Emre tradisca Leyla e lo seguono in un suo incontro con l'amica Emel. Huma cerca di convincere Aziz a tenere Sanem lontana da Can, mentre l'intento dell'uomo va nella opposta direzione; tanto che propone e ottiene che Can realizzi le foto per la pubblicazione che vedrà protagonista la stessa Sanem.

Can, dopo oltre un anno di inattività, deve fare un servizio fotografico a Sanen, ma non è semplice. Sanem è esaurita e i suoi comportamenti rasentano la pazzia, non riesce ad accettare il fatto che debba essere proprio Can a fare le foto per una pubblicazione che la vede scrittrice dell'anno, quando non si rivolgono neanche una parola. Can, convinto che sia stato Yigit a bruciare il diario di Sanem, per incastrarlo, gli fa credere di essere in possesso di un hard disk con le immagini del rifugio risalenti a un anno prima, che dimostrerebbero la sua colpevolezza. Mevkibe e Nihat, vedono Emre che regala un gioiello a una donna e alla presenza di Huma, lo accusano di essere come il padre. Anche se si tratta di un equivoco, quelle parole fanno insospettire Huma, che vuole vederci chiaro, va a cercare Aziz a casa di Mihriban e li trova nel bel mezzo di una cena romantica.

Il rifugio di Can è andato a fuoco. All'esterno, Sanem è disperata. Ma poco dopo, Can esce dalle fiamme stringendo in mano la bandana della ragazza. Mihriban dubita che si tratti di un incidente, crede che l'origine sia dolosa e sospetta subito di Huma, con la quale ha un conto in sospeso da molti anni e che ora si è fatto ancor più stridente visto che la donna ha ripreso la relazione con Aziz. Sanem sembra aver dimenticato tutto il dolore provato negli ultimi mesi e non riesce a nascondere le sue emozioni a Can. Lui, a sua volta, sogna una famiglia con lei e in più di un'occasione la osserva con lo sguardo sognante e proiettato al futuro. Leyla ed Emre mentono a Nihat e Mevkibe, che ora sono convinti che il loro genero abbia un lavoro stabile e prestigioso. Huma e Yigit portano avanti il loro piano.

Can sta aiutando Aziz e la nuova Friki Harika nella realizzazione della pubblicazione che celebrerà Sanem, quando si apprende che uno dei bambini del villaggio, Caner, è fuggito di casa, lasciando un biglietto nel quale annunciava di voler girare il mondo. Immediatamente, vengono organizzate delle squadre di ricerca. Cengiz e Muzaffer si inoltrano insieme nella foresta, rischiano di perdersi e di finire preda di un orso.