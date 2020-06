“Daydreamer – Le ali del sogno”, le trame dal 10 al 12 giugno 2020

Sanem è una giovane donna senza un lavoro stabile e soddisfacente. Sogna di fare la scrittrice e di vivere alle Galapagos, ma non sembra fare niente per concretizzare i suoi desideri. Così, i genitori e la sorella, preoccupati per lei, decidono di architettare un piano affinché si convinca a mettere la testa a posto, cercarsi un lavoro serio e rimettersi in carreggiata. Troverà un impego nell’agenzia pubblicitaria dove lavora sua sorella Leyla e li conosce Can, socio proprietario insieme al fratello Emre.

Giovedì 11 giugno

La grande festa per i quarant’anni dell’azienda è iniziata, ma un’ospite sgradito si presenta alla festa per mettere in cattiva luce il signor Aziz. Ma le sorprese non sono finite, infatti Metin, avvocato del signor Aziz, svela a Can la vera ragione della crociera del padre; mentre i genitori di Sanem non hanno disdetto la cena di fidanzamento con la famiglia di Muzaffer. Per evitare il matrimonio, infatti, la ragazza dovrà dimostrare, non solo di saper trovare un buon lavoro, ma anche di saperlo mantenere e non è detto che ci riesca.