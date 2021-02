“Daydreamer – Le ali del sogno”, le trame dal 15 al 19 febbraio 2021

13 Febbraio 2021 | 09:30 di Redazione Sorrisi

Le trame di “Daydreamer - Le ali del sogno”, la soap turca in onda su Canale 5 da lunedì 15 a venerdì 19 febbraio alle 16.45.



Lunedì 15 febbraio La tensione tra Yigit e Can è alle stelle e non fa che acuirsi quando Can legge la dedica sul libro che Yigit ha donato a Sanem per la "Giornata Del Libro in Regalo". Cengiz, inoltre, poco prima di uscire, viene colto da una forte crisi di nervi che scatena in lui una vecchia sindrome, curata durante l'infanzia e tornata improvvisamente a causa di una richiesta di Huma.

Martedì 16 febbraio Alla festa di matrimonio di Leyla e Emre va in scena un dramma della gelosia: Can, dalle informazioni che ha raccolto, deduce che Yigit stia mentendo a Sanem sulla pubblicazione del suo romanzo e lo affronta. Quest'ultimo, però, dimostra che i sospetti di Can sono infondati e per il momento l'allarme è scongiurato. Can poi però torna alla carica, convincendo un suo amico editore a pubblicare il libro di Sanem; che però si accorge della "raccomandazione" e se ne lamenta amaramente con Can.

mercoledì 17 febbraio Sanem non riesce a finire il suo romanzo e sta quasi per rinunciare, quando ha l'idea di pubblicare il diario segreto, contenente quanto di più intimo ha vissuto nel corso del suo rapporto con Can. A questo proposito, chiede a Can “il permesso”, ovvero di leggere e condividere il diario. Intanto Ceycey si impegna in una rocambolesca indagine per scoprire a vantaggio di Can fantomatici scheletri negli armadi di Yigit.

giovedì 18 febbraio Yigit chiede a Sanem se è riuscita a riavere il diario da Can e l'autorizzazione a pubblicarlo come libro. Ma Sanem gli dice di no e che senza il consenso di Can non lo pubblicherà mai. Dati i tempi stretti per la realizzazione del libro Yigit propone a Sanem di cercare Can e che proverà a parlare con lui anche per scusarsi di come sono andate le cose tra lui e Can alla festa per il matrimonio di Leyla.

Venerdì 19 febbraio Purtroppo per Can e Sanem le cose non andranno come previsto... Un anno dopo tutto è cambiato nella vita dei due protagonisti, ma il loro amore e tutto quello che lo ha reso unico sarà rimasto immutato.

