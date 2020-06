“Daydreamer – Le ali del sogno”, le trame dal 15 al 19 giugno 2020

giovedì 18 giugno

Durante un party aziendale a casa di Can ed Emre, Sanem finisce in piscina scatenando momenti surreali con Can. Emre ribadisce a Sanem che lo deve aiutare a bloccare Can nella nuova produzione. Nihat e Mevkibe decidono di mettere in vendita il negozio non sapendo che il loro debito è già stato saldato da Sanem. Emre e Aylin discutono dei piani per fermare Can: ma Aylin metterà in piedi un ricatto per strappargli un contratto la migliore modella Arzu Tas e quindi il lavoro all'agenzia. Nel frattempo si scopre che il pc che ha inviato le mail ad Aylin è quello di Leyla. Can vuole tentare di recuperare la collaborazione con Arzu Tas e parte con Sanem per incontrarla e convincerla a tornare sui suoi passi.