“Daydreamer – Le ali del sogno”, le trame dal 15 al 19 marzo 2021

Fra salse piccanti e bebè, prove di riavvicinamento di Can e Sanem. Mentre Can incarica un investigatore di indagare su Yigit, Aziz, Mihriban, Muzaffer, Deren e Ceycey "spiano" lui e Sanem, nell'intento di farli tornare insieme. Yigit crede che Can sia di nuovo in partenza e lo dice a Sanem, la quale si precipita sulla barca di Can e ne rimane "prigioniera". Ma si tratta di un equivoco. Can è "partito" solo per vendere la barca.