“Daydreamer – Le ali del sogno”, le trame dal 17 al 21 agosto 2020

15 Agosto 2020 | 09:30 di Redazione Sorrisi

Le trame di “Daydreamer - Le ali del sogno”, la soap turca in onda su Canale 5 da lunedì 17 a venerdì 21 agosto alle 14.45.

Lunedì 17 agosto Mekvibe è in ospedale dove deve sottoporsi a un intervento per recuperare l'anello che Nihat, per farle una sorpresa, ha nascosto in una kofte che lei ha mangiato. Ayhan, per spingere Ceycey a fidanzarsi con lei, finge un fidanzamento con Muzaffer. Al Luna Park l'agenzia organizza un "focus group" per scegliere la campagna pubblicitaria di un cliente. Sanem, inconsapevole che Can la sta ascoltando, rinfaccia a Emre la loro passata alleanza contro Can.

martedì 18 agosto Can, dopo aver ascoltato per caso la sconvolgente conversazione tra Sanem ed Emre, lascia il Luna Park arrabbiato e deluso. Sanem, che ignora quanto accaduto lo aspetta fuori dal Luna Park. Can dopo poco torna al Luna Park e ha una terribile lite con Sanem che gli confesserà, tra le lacrime, di avergli sempre mentito e di aver cospirato alle sue spalle con suo fratello Emre Quest'ultimo, dopo aver svuotato le casse dell'agenzia, nel frattempo, incontra segretamente un dirigente della YRT per corromperlo e pilotare la firma del contratto per acquisirli come cliente.

mercoledì 19 agosto Nel quartiere di Sanem circolano delle voci secondo le quali Sanem sarebbe presa di mira da un uomo della malavita che si è innamorato di lei, al tal punto di minacciare di morte Osman, perché fidanzato con lei. Can si incontra con Murat, il direttore della YRT Holding che dovrebbe firmare il contratto con l'agenzia di Can ed Emre “Friki Arica", ma, alla presenza di Emre, denuncia il tentativo di corruzione da parte della "Friki Arica" e quindi si rifiuta di firmare. Una volta soli, Emre, a precisa domanda di Can "Sei stato tu?", risponde di sì, cercando poi di giustificarsi dicendo che l'ha fatto per il bene dell'azienda. La voce si sparge immediatamente e la "Friki Arica" perde molti clienti ed è sull'orlo del fallimento. I rapporti fra Can e Sanem sono pessimi, lei vorrebbe spiegare tutte la bugie raccontate, ma Can si rifiuta persino di guardarla in faccia.

giovedì 20 agosto Sanem ha confessato la verità a Can e lui ha deciso di rompere la relazione con lei. Nella disperazione del momento, Sanem si trattiene fino a tarda notte in azienda per scrivergli una lettera, destando la preoccupazione di amici e parenti che - non vedendola rientrare - si precipitano dalla polizia per denunciarne la scomparsa. Al loro ritorno, Sanem è nel suo letto, ignara di ciò che hanno passato. La madre va su tutte le furie, ma lei riesce a trovare una buona scusa per placare la sua rabbia e la mattina va al lavoro, dove, con Cengiz, decide di aprire la scatola che lui ha ricevuto e il cui contenuto sorprenderà entrambi.

venerdì 21 agosto Fabbri diventa socio dell'azienda, salvandola dal fallimento, ma scatenando la gelosia di Can. Sanem scopre la società fra Emre e Aylin. Emre è licenziato. Muzaffer rapisce l'autista di Fabbri, per scambiarlo con Sanem, convinto che Fabbri l'abbia rapita.

