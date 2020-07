“Daydreamer – Le ali del sogno”, le trame dal 20 al 24 luglio 2020

Nonostante il brillante esordio sulle scene di Osman, causa malore del protagonista, lo spot per la pubblicità di "Orgatte" è da rifare per via di un guasto tecnico.

mercoledì 22 luglio

Durante le riprese Nihat e Mevkibe si rendono conto che Sanem ha un interesse per Can e cercano un modo per non far soffrire la figlia.