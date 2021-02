“Daydreamer – Le ali del sogno”, le trame dal 22 al 26 febbraio 2021

Can si ritrova suo malgrado presso la tenuta di Sanem dove ha incontrato suo padre Aziz. Mentre Emre e Leyla sono a pranzo con una coppia di amici ricevono contemporaneamente una telefonata dai rispettivi fratello e sorella e scoprono entrambi che Aziz dopo un malore ha deciso di fermarsi presso la tenuta di Sanem. Sanem si lamenta con Leyla del comportamento freddo e distaccato di Can e Can fa lo stesso con Emre per Sanem.

giovedì 25 febbraio

Remide, Deren e Cey Cey lasciano la tenuta ma Cey Cey, dopo che la signora Remide chiede di mantenere il segreto sul finto malore di Aziz, ha il suo solito attacco di panico. Emre e Leyla vista la situazione raccontano alle rispettive madri quanto sta accadendo alla tenuta. Entrambe, per motivi diversi, non accettano questa situazione e come al solito interferiranno con le vite dei loro figli. Anche Aziz, Cey Cey e Deren sono intenti nel loro piano di non far ripartire Can che sembra funzionare.