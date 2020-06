“Daydreamer – Le ali del sogno”, le trame dal 22 al 26 giugno 2020

20 Giugno 2020 | 08:30 di Redazione Sorrisi

Le trame di “Daydreamer - Le ali del sogno”, la soap turca in onda su Canale 5 da lunedì 22 a venerdì 26 giugno alle 14.45.



Lunedì 22 giugno I genitori di Sanem e Leyla, Nihat e Mevkibe, pressati da un debito decidono di vendere il negozio di famiglia. Sanem, sempre per la "missione" affidatale da Emre, cercherà di evitare che Can chiuda un contratto con una famosissima modella che consentirebbe all'agenzia di ottenere prestigiosi lavori. Can e Sanem hanno modo di confrontarsi per conoscersi meglio ma discutono perché Sanem ha un pregiudizio nei confronti di Can causato da quello che Emre ha detto dei sui progetti. In agenzia si scopre che dal computer di Leyla sono partite mail per favorire l'agenzia concorrente di Aylin.

martedì 23 giugno Durante il servizio fotografico organizzato a casa di Can con la modella Arzu (con Can stesso come fotografo secondo l'accordo tra i due) Sanem fa cadere volontariamente la modella perché gelosa delle avances che ha fatto a Can. Nascerà una discussione tra Sanem e Can che li porterà a non parlarsi più se non per questioni di lavoro. Nel frattempo Emre cerca di sabotare il sopralluogo con cui la loro azienda potrebbe vincere un contratto di lavoro con una grande azienda cosmetica internazionale e per riuscire nel suo intento chiede l'aiuto di Sanem.

mercoledì 24 giugno Sanem deve sabotare l'ispezione che avrà luogo nell'azienda di Can. Per farlo, chiede ad Ayhan di procurare un topo e di liberarlo furtivamente nel momento in cui i tecnici designati devono valutare le condizioni igieniche dell'agenzia pubblicitaria. Il piano condizionerà la commissione designata e scatenerà il panico tra i dipendenti. Sanem, in vista dell'ispezione, allestisce una sala relax (uno dei requisiti che deve avere l'azienda richiesto dai tecnici dell'ispezione). Deren la denigra e vanifica tutti i suoi sforzi. Can viene a saperlo e raggiunge Sanem in lacrime nella sala relax. Tra i due c'è un momento di tenerezza ma Sanem rimane sulla difensiva.

giovedì 25 giugno Alla festa organizzata da Simeon Fabbri, imprenditore francese di profumi, dopo vari tira e molla, la campagna promozionale viene affidata all'agenzia di Can.

venerdì 26 giugno Aylin è invidiosa di Sanem e fa pressione su Emre affinché anche lui entri nella campagna pubblicitaria che Fabbri vuole affidare a Can.

Previous

Next